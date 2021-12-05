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«Это как играть против настоящей легенды». Тарасов — об матче против Овечкина

07:18
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Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов поделился впечатлениями от игры против форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (1:3).

«Он один из величайших игроков в мире, поэтому было приятно играть против него, да. Я видел его, когда был ребенком. Это как играть против настоящей легенды. Это было здорово», — приводит слова Тарасова журналистка Саманта Пэлл.

Овечкин забросил вторую шайбу в матче. Для 36-летнего россиянин эта шайба стала 750-й в лиге. На его счету 39 (20+19) очков в 25 матчах текущего сезона.

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Сергей Разин все материалы автора
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