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«Это игрок элитного атакующего таланта». Генменеджер «Оттавы» — о подписании Дадонова

06:19
Евгений Дадонов. Фото nhl.com
Евгений Дадонов. Фото nhl.com
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Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион рад подписанию контракта с российским нападающим Евгением Дадоновым. 31-летний россиянин заключил трехлетнее соглашение на 15 миллионов долларов.

— Мы в восторге от того, чтобы договорились с Евгением, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Дориона. — Это игрок элитного атакующего таланта, который очень стабильно набирает очки, что видно по его статистике за последние три сезона. Для нас это ключевое подписание, потому что мы получили игрока, который поможет нашей атаке и особенно игре в большинстве.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/senators-sign-evgenii-dadonov-to-a-three-year-contract/c-319461790

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