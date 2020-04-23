«Это было очень весело». Гретцки остался доволен матчем с Овечкиным

Рекордсмен НХЛ Уэйн Гретцки остался доволен матчем против нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в NHL 20. Во время прямого эфира «Великий против «Великой восьмерки» собирались средства на борьбу с коронавирусом.

«Это было очень весело. Отличная игра, отличное дело. Спасибо, Ови. Наверное, мы оба лучше в реальной НХЛ. Также спасибо всем за ваши пожертвования», — написал Гретцки в Twitter.

В первом матче в овертайме выиграл Гретцки (5:4 ОТ), а в ответном — Овечкин (4:1).