«Это было очень весело». Гретцки остался доволен матчем с Овечкиным
07:19
Рекордсмен НХЛ Уэйн Гретцки остался доволен матчем против нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в NHL 20. Во время прямого эфира «Великий против «Великой восьмерки» собирались средства на борьбу с коронавирусом.«Это было очень весело. Отличная игра, отличное дело. Спасибо, Ови. Наверное, мы оба лучше в реальной НХЛ. Также спасибо всем за ваши пожертвования», — написал Гретцки в Twitter.
В первом матче в овертайме выиграл Гретцки (5:4 ОТ), а в ответном — Овечкин (4:1).
That was so much fun. Great game, great cause. Thanks @ovi8. Probably best we both stick to the real game @NHL— Wayne Gretzky (@WayneGretzky) April 23, 2020
Ps. Thanks everyone for your donations. pic.twitter.com/2UDr8e3933
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020