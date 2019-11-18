Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин поделился впечатлениями от дебютного гола в лиге. Он отличился в матче с «Вегасом» (4:3).

— Я безумно счастлив, это мой первый гол в НХЛ, — приводит слова Прохоркина российская версия официального сайта лиги. — Чудесный день! Клиффорд выкатил шайбу мне, а я просто бросил по воротам. Это было нетрудно.

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