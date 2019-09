Вратарь «Нью-Джерси» Кори Шнайдер прокомментировал гол одноклубника Михаила Мальцева в матче против «Рейнджерс» (4:3). 19-летний россиянин обыграл соперника, упал на колени, но продолжил движение, поднялся и отправил шайбу в ворота соотечественника Александра Георгиева.

- Это было довольно впечатляюще, — цитирует NJ Шнайдера. — Он большой ребенок, но у него очень мягкие руки. Мы видели немного подобных голов в последние годы.

Mikhail Maltsev are you serious?! What. A. Goal :O. #NHLPreseason pic.twitter.com/PauzeiDlzI