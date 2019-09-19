«Это было довольно впечатляюще». Кори Шнайдер — о голе Мальцева
14:19
Вратарь «Нью-Джерси» Кори Шнайдер прокомментировал гол одноклубника Михаила Мальцева в матче против «Рейнджерс» (4:3). 19-летний россиянин обыграл соперника, упал на колени, но продолжил движение, поднялся и отправил шайбу в ворота соотечественника Александра Георгиева.
- Это было довольно впечатляюще, — цитирует NJ Шнайдера. — Он большой ребенок, но у него очень мягкие руки. Мы видели немного подобных голов в последние годы.
Mikhail Maltsev are you serious?! What. A. Goal :O. #NHLPreseason pic.twitter.com/PauzeiDlzI— TB??s?? (@sportsfan_pl) September 19, 2019
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