Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, в интервью «СЭ» рассказала об американском паспорте мужа. Он является гражданином двух стран.

— Недавно Андрей Кириленко назвал «болванами» тех, кто набросился на Женю из-за американского паспорта. Насколько вас раздражает эта тема?

— Это очень печально. Женя — патриот России и своего родного города Магнитогорска. Он помогает многим людям из нашей страны. У нас была безвыходная ситуация — нам нужно было расписаться. Это не было так, что «давайте сделаем это быстро, через связи». У нас были реальные обстоятельства. В США неважно, кто ты — выдающийся игрок НХЛ или помощник президента — у всех один сценарий. Это была вынужденная мера. Таким образом мы сократили срок получения моих документов. Америка сейчас — его второй дом. Он здесь работает, зарабатывает деньги. О чем мы вообще говорим? Он отказался от России? Нет. До сих пор есть какой-то троллинг. Просто жесть. Ведь Женя — классный парень. У него была железобетонная репутация. Но все накинулись на него из-за этой ерунды и неадекватного восприятия ситуации.

— Его город знают в мире благодаря ему.

— В Америке точно. И он очень любит Магнитогорск, помогает ему. Просто не выкладывает в Инстаграм кучу постов о благотворительности. Вы знаете вообще, сколько он делает для детей, для людей?

— Расскажите, как Женя помогает Магнитогорску.

— Я не могу пойти ему наперекор. Если он не считает нужным рассказывать, то и я не буду. Могу сказать только о ситуации, которая была в СМИ. Когда в Магнитогорске в конце 2018 года произошел взрыв, Женю очень ранила эта ситуация. Он отправил большую сумму денег в администрацию города. Наверное, это о чем-то говорит.

— Проконтролировали, правильно ли распределила администрация деньги?

— Если честно, я не лезу в эти дела. Но, насколько я знаю, все дошло до адресата.