«Это был ужас. День сурка». Русский хоккеист рассказал о проблемах самоизоляции

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев рассказал, как непросто переносит самоизоляцию из-за пандемии коронавируса.

— Нам до 30 апреля придется сидеть дома. С ума можно сойти.

— Это правильно. Нужна дисциплина. Согласен, что тяжело. Сижу уже 17 дней дома. Тоже понемногу с ума начал сходить. В PlayStation уже просто не могу играть — тошнит от него и от сериалов. Конечно, готовить я не начну. Остается книги читать. Ладно, тренировки еще есть, и мы ходим в зал.

— А они не закрыты?

— Нет, мы ходим к знакомому, у которого свой зал. Тренируемся по два человека. Хоть что-то. А до того, как начал тренироваться, я 10 дней вообще ничего не делал. Не выходил из дома, только ел, смотрел, вставал. Каждый день — день сурка. Это был ужас. Ладно, хоть собака есть. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Сергачева

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 083 211 людей. Умерших — 58 149, выздоровевших — 227 738. По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.