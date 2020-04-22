«Это был полный провал». Ковальчук рассказал о кошмарном поражении от Канады на Олимпиаде в Ванкувере

Форвард «Вашингтона» и сборной России Илья Ковальчук рассказал о главном провале в своей карьере.

— В феврале исполнилось 10 лет со дня четвертьфинала Олимпиады в Ванкувере. Матч с Канадой — самое большое разочарование в вашей карьере или бывало и хуже?

— Это действительно серьезное разочарование. Перед этим мы выиграли два чемпионата мира подряд. У нас была хорошая команда, замечательный тренерский штаб, правильная атмосфера в раздевалке. Все рассчитывали на более серьезный результат. Но судьба сложилась так, что мы вышли на канадцев в четвертьфинале. До этого они проиграли швейцарцам и американцам и попали на нас через дополнительную игру. Может быть, мы просто были в чем-то не готовы. Сейчас, спустя время, это разочарование уже не такое сильное. Особенно после того, как мы выиграли Олимпиаду. Да и до этого — у нас был счет на Олимпиадах с Канадой 1-1. В Турине мы их обыграли, в Ванкувере — проиграли.

— Через 10 лет, когда уже без эмоций вспоминает тот матч, что назовете главной причиной поражения?

— Какие могут быть причины, когда проигрываешь 3:7? Это был полный провал. Нам забросили сразу же четыре шайбы. Был, правда, в матче момент, когда Дима Калинин забил, и счет стал 1:3, потом у нас было еще несколько моментов. Но капитан «Далласа» Морроу забил гол из-за ворот. После этого, конечно, было тяжело. Как только мы вышли на второй период — они сразу же забили нам еще. Такие игры случаются, что поделать. Нужно сделать из этого правильные выводы и двигаться дальше. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Ильи Ковальчука — здесь.