"Это был отличный опыт". Овечкин – о визите в Китай

Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин поделился впечатлениями от пребывания в Китае. Он посетил страну в статусе посла НХЛ.

– Это был отличный опыт для меня, – цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. – Я встретил много замечательных людей и отличных детей. Встретил людей, которые хотят взрастить хоккей в Китае. Это было отличное путешествие, надеюсь, вернусь сюда в следующем году, и мы сделаем еще кое-что еще. Очевидно, иногда я не понимаю, что они хотят мне сказать, но, думаю, что они запомнят этот момент на всю оставшуюся жизнь.

Надеюсь, это не только моя надежда, но и всей НХЛ, поднять хоккей в Китае, потому что это хорошая страна для такого. Знаю, что многие люди заинтересованы в этом.

Думаю, что для китайского народа, китайского правительства очень важно построить много хоккейных катков, привезти сюда несколько тренеров и изучить игру, думаю, что они преуспеют.

Овечкин в Китае: Александр Великий на Великой стене