"Это был лучший матч в истории НХЛ?". Хертл - про игру "Сан-Хосе" - "Вегас"

Нападающий "Сан-Хосе" Томаш Хертл после седьмого матча первого раунда Кубка Стэнли против "Вегаса" (5:4 ОТ, 4-3) предположил, что эта была лучшая игра в истории.

- Возможно, это был лучший матч в истории НХЛ?, - сказал Хертл.

Напомним, "Шаркс" в третьем периоде удалось совершить невероятный камбэк. Команда, уступая со счетом 0:3, в течение 4 минут забросила 4 шайбы. Такое стало возможным после матч-штрафа Коди Икина.

"Вегасу" удалось сравнять счет на последней минуте основного времени усилиями Джонатана Маршессо.