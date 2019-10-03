Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ) и признанный второй звездой этой встречи, прокомментировал гол защитника Дмитрия Орлова.

— Мы знали, что впереди еще достаточно времени, — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ. — «Вашингтон» отыграл одну шайбу и знал, что нам необходима еще одна, Орлов положил сразу же. Это был классный гол.

?: Dmitry Orlov, John Carlson, Braden Holtby and Alex Ovechkin on the 3-2 OT/win against the St. Louis Blues#ALLCAPS #CapsBlues pic.twitter.com/b1Dv3RExIW — Washington Capitals (@Capitals) October 3, 2019

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