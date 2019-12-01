Нападающий «Филадельфии» Трэвис Конекны поделился впечатлениями о чудо-голе Ивана Проворова в матче с «Филадельфией» (4:3 ОТ). Он подхватил шайбу у своих ворот, эффектным финтом обыграл Макса Доми и забил.

— Вся наша скамейка кричала, что это был форвард, играющий в обороне, когда Проворов упал, — цитирует Конекны Daily Times. — Это не удивительно, потому что он часто делал такое в юниорских лигах. У него много навыков.

Гол года? Проворов проехал от своих ворот и эффектным финтом обыграл защитника