"Это был чудесный день". Фото супруги Овечкина в купальнике

Жена российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала новую фотографию с мужем в Instagram. Супруги проводят отпуск в Италии.

"Это был чудесный день", – подписала фото Шубская.

Ранее Овечкины отдыхали в Турции вместе с баскетболистом "Локомотива" и сборной России Виталием Фридзоном.

В минувшем сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах и набрал 106 (59+47) очков. В составе сборной России завоевал бронзу чемпионата мира-2019.

Овечкин и Фридзон посетили концерт Бузовой в Турции. Видео