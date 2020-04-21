«Это будет великий день для хоккея». Гретцки ждет, когда Овечкин побьет его великий рекорд

Знаменитый хоккеист Уэйн Гретцки рассказал о том, что ждет, когда Александр Овечкин побьет его снайперский рекорд НХЛ — 894 гола.

— Такие игроки, как я и Кросби — это гордость для Канады. Овечкин является героем для России. Он принимает участие в чемпионатах мира и Олимпиадах, играет за национальную сборную. Когда я побил снайперский рекорд НХЛ, мой отец сказал мне, что и его когда-нибудь побьют. Я считаю, что у Александра есть все шансы сделать это. Он играет в отличной команде, выкладывается абсолютно в каждом матче. Когда он побьет рекорд — это будет великий день для хоккея. После этого мы поменяемся клюшками (смеется). По-моему, отличный обмен.

Овечкин и Гретцки дали совместное интервью в рамках специального проекта НХЛ.