Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отметил, что для него «Везина Трофи» в этом году такая же награда, как и раньше. Россиянин третий раз подряд претендует на звание лучшего вратаря сезона.

— Поздравляю Туукку и Коннора с тем, что их тоже выдвинули на «Везина Трофи», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Василевского. — Из года в год вас отличает высокое мастерство и рабочая этика. Приятно наблюдать за вашей работой, ребята. Если говорить о «Везина Трофи», это будет та же награда, как и раньше. Ни заниженная, ни завышенная. Я понимаю, что мы сейчас живем в тяжелое время с этим вирусом. Тем не менее, шайба круглая, лед такой же скользкий. Этот приз нисколько не понизился в цене для того, кто из нас его возьмет. Не скажу, что эта номинация на «Везину» для меня какая-то особенная. Это та же награда, ради которой нужно много работать, проливая пот и кровь.

В первую очередь скажу, что нельзя быть хорошим вратарем без отличной команды. Это тяжелая работа, особенно в НХЛ. Очень много хороших игроков, которые пытаются тебе забить. И очень важно, как твоя команда играет перед тобой, работая на весь коллектив. Так что «Везина Трофи», если ее дадут, заслужила вся «Тампа», а не только я один. И как правильно сказал Туукка, нельзя быть успешным, если не учиться каждый год чему-то новому. Нужно тренировать свое тело, понимать, как выдерживать давление, сохранять разум чистым. Вот и ключи к этому секрету.