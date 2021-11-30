Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о состоянии форварда Евгения Малкина, который провел первую тренировку на льду.

«Очевидно, Евгений находится на следующем этапе своего реабилитационного процесса, и наша медицинская команда считает, что он готов участвовать в бесконтактных занятиях. Мы очень рады этому шагу. Это, безусловно, очень воодушевляет. То, что он присоединился к команде и участвует в занятиях, — большой шаг для него», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

В конце прошлого сезона россиянин перенес операцию на колене. Генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл заявил, что нападающий может пропустить старт сезона. По его словам, восстановление игрока может занять порядка двух месяцев.