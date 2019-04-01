18:17 | Хоккей — НХЛ

"Эта х*** стоит полторы тысячи". Овечкин ест золотой стейк, Кузнецов комментирует

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Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов снял видео совместного ужина с партнером по команде Александром Овечкиным. Капитан вашингтонцев заказал себе дорогое блюдо "золотой стейк".

"Вот эта х... полторы тысячи стоит", - прокомментировал стейк Кузнецов. По всей видимости, он имел в виду доллары.

Ранее за поедание золотого стейка резкой критике со стороны фанатов подвергся футболист "Баварии" Франк Рибери. Француз жестко ответил болельщикам, за что был оштрафован клубом.

 

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