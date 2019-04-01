"Эта х*** стоит полторы тысячи". Овечкин ест золотой стейк, Кузнецов комментирует

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов снял видео совместного ужина с партнером по команде Александром Овечкиным. Капитан вашингтонцев заказал себе дорогое блюдо "золотой стейк".
"Вот эта х... полторы тысячи стоит", - прокомментировал стейк Кузнецов. По всей видимости, он имел в виду доллары.
Ранее за поедание золотого стейка резкой критике со стороны фанатов подвергся футболист "Баварии" Франк Рибери. Француз жестко ответил болельщикам, за что был оштрафован клубом.
Золотой стейк. Овечкин ест, Кузнецов комментирует pic.twitter.com/pnlNc1uSSz– СЭ Хоккей (@hockey_se) 1 апреля 2019 г.
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