"Эта х*** стоит полторы тысячи". Овечкин ест золотой стейк, Кузнецов комментирует

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов снял видео совместного ужина с партнером по команде Александром Овечкиным. Капитан вашингтонцев заказал себе дорогое блюдо "золотой стейк".

"Вот эта х... полторы тысячи стоит", - прокомментировал стейк Кузнецов. По всей видимости, он имел в виду доллары.

Ранее за поедание золотого стейка резкой критике со стороны фанатов подвергся футболист "Баварии" Франк Рибери. Француз жестко ответил болельщикам, за что был оштрафован клубом.