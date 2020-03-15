Жена вратаря «Флориды» Сергея Бобровского Ольга прокомментировала решение мужа пожертвовать 100 тысяч долларов на зарплаты работникам домашней арены клуба. Последние лишились работы из-за паузы в НХЛ в связи с распространением коронавируса.

— В очередной раз им восхитилась. Но вообще это для меня не сюрприз. Он регулярно помогает родному городу. И не любит это афишировать, что для меня также важно", — написала Ольга в Instagram.

- Респект Сергею за то, что пожертвовал 100 тысяч работникам дворца, — написал один из пользователей Instagram, обратившись к жене игрока.

— Спасибо и вам за адекватное восприятие. Оказывается, есть мнения, что он поступил неправильно и даже отвратительно, — ответила Ольга.

Отметим, что многие раскритиковали Бобровского, что он пожертвовал деньги в США, а не в родном Новокузнецке.