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«Есть дела поважнее». Овечкин — о заканчивающимся контракте с «Вашингтоном»

03:53

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что не обсуждал с клубом тему контракта. Действующее соглашение заканчивается по окончании сезона-2020/21.

— Не обсуждал ее с руководством и вообще не думаю об этом. Есть дела поважнее, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Овечкина.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/energized-ovechkin-has-sights-set-on-2nd-cup/c-317586964

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