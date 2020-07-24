Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что не обсуждал с клубом тему контракта. Действующее соглашение заканчивается по окончании сезона-2020/21.

— Не обсуждал ее с руководством и вообще не думаю об этом. Есть дела поважнее, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Овечкина.