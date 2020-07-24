«Есть дела поважнее». Овечкин — о заканчивающемся контракте с «Вашингтоном»
03:53
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что не обсуждал с клубом тему контракта. Действующее соглашение заканчивается по окончании сезона-2020/21.
— Не обсуждал ее с руководством и вообще не думаю об этом. Есть дела поважнее, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Овечкина.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/energized-ovechkin-has-sights-set-on-2nd-cup/c-317586964
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