ESPN ждет прорыва от Бучневича в предстоящем сезоне

Журнал ESPN составил список хоккеистов, которые в предстоящем сезоне НХЛ могут выйти на новый качественный уровень. В этот список попал нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич.

«Рейнджерс» не были готовы платить ему большие деньги. Поэтому они и обменяли игрока, чьи возможности всегда где-то недооценивали.

В «Блюз» сложилась интересная ситуация: звездный вингер Владимир Тарасенко запросил обмен. Это может освободить 7,5 миллиона долларов в зарплатной ведомости. Именно поэтому клуб оказался готов дать Бучневичу контракт на четыре года с зарплатой 5,8 миллиона долларов.

Так в составе «Блюзменов» появился игрок уровня первого звена. Который не только полезен в атаке, но и умеет играть в обороне. В прошлом сезоне26-летний россиянин показал лучшую статистику в карьере. И после отъезда из Нью-Йорка у него есть все возможности сделать еще один шаг вперед», — написано в статье.

В завершившемся регулярном чемпионате российский нападающий набрал 48 очков (20 голов + 28 результативных передач) в 54 играх, проведя свой самый результативный сезон в карьере в НХЛ.