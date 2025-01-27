ESPN: «Вашингтон» и вратарь Томпсон подпишут контракт на 6 лет

«Вашингтон» и вратарь Логан Томпсон договорились о подписании нового контракта, сообщает ESPN.

По данным источника, стороны заключат договор на 6 лет. Среднегодовая зарплата 27-летнего канадца составит 5,85 миллиона долларов.

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Томпсон провел 27 игр, в которых отразил 92,5 процента бросков.

«Вашингтон» после 49 матчей набрал 71 очко и лидирует в таблице Восточной конференции.