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27 января, 23:40

ESPN: «Вашингтон» и вратарь Томпсон подпишут контракт на 6 лет

Руслан Минаев
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«Вашингтон» и вратарь Логан Томпсон договорились о подписании нового контракта, сообщает ESPN.

По данным источника, стороны заключат договор на 6 лет. Среднегодовая зарплата 27-летнего канадца составит 5,85 миллиона долларов.

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Томпсон провел 27 игр, в которых отразил 92,5 процента бросков.

«Вашингтон» после 49 матчей набрал 71 очко и лидирует в таблице Восточной конференции.

Логан Томпсон
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ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 51 28 23 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 51 20 31 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 51 25 26 56
5 Тампа-Бэй 48 26 22 55
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 49 23 26 51
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 51 34 17 71
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 50 23 27 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 50 31 19 66
2 Эдмонтон 49 31 18 65
3 Лос-Анджелес 46 26 20 58
4 Калгари 48 24 24 55
5 Ванкувер 48 21 27 52
6 Сиэтл 50 22 28 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 52 14 38 34
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