ESPN предположил, какие зарплаты заслужили Ничушкин, Задоров и Михеев по новым контрактам

Интернет-портал ESPN оценил, какие контракты заслуживают самые видные игроки, которые выходят на рынок свободных агентов этим летом.

В этот список попали и несколько хоккеистов из России. Из них самый внушительный контракт сулят нападающему «Колорадо», свежеиспеченному обладателю кубка Стэнли Валерию Ничушкину. Портал предполагает, что форвард заслуживает новый семилетний контракт со среднегодовой зарплатой 6,357 миллиона долларов.

Нападающий «Торонто» Илья Михеев, по версии сайта, также заслуживает прибавки. Форвард может получить контракт на 5 миллионов долларов в года.

Защитник Никита Задоров, последний сезон проведший в «Калгари», может получить соглашение на 4,255 миллиона в год.