ESPN: некоторые владельцы клубов НХЛ предложили отменить сезон, чтобы не играть при пустых трибунах

Национальная хоккейная лига пока не утвердила дату начала следующего сезона. Причем некоторые владельцы клубов предлагали вовсе отменить сезон-2020/21, утверждает ESPN.

Они мотивировали свою точку зрения тем, что клубы понесут большие финансовые потери из-за того, что придется проводить матчи без зрителей.

Однако глава лиги Гэри Беттмэн отверг такой вариант. Он считает, что отмена сезона негативно скажется на интересе к хоккею и нанесет НХЛ больший вред в дальнейшей перспективе.