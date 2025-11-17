ESPN: «Лос-Анджелес» и Кемпе подпишут новый восьмилетний контракт

«Лос-Анджелес» и нападающий Адриан Кемпе согласовали новый восьмилетний контракт, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По данным источников, по новому соглашению 29-летний швед будет получать 10,625 миллиона долларов США в год.

Контракт будет действовать до сезона-2033/34 включительно.

В сезоне-2025/26 Кемпе в 19 матчах набрал 19 (6+13) очков. Он играет за «Лос-Анджелес» с 2016 года.