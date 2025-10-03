ESPN: «Флорида» продлила контракт с защитником Микколой до 2030 года

«Флорида» договорилась о продлении контракта с защитником Нико Микколой до 2030 года, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По обновленному контракту средняя годовая зарплата 29-летнего финна составит пять миллионов долларов США.

В 2023 году Миккола в качестве свободного агента подписал трехлетний контракт с «Пантерами» на сумму 7,5 миллиона долларов США. Сезон-2025/26 — последний год действия этого соглашения.

В сезоне-2024/25 Миккола в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 22 (6+16) очка, в плей-офф — 6 (3+3) очков в 22 играх.

Вместе с «Флоридой» финский защитник выиграл Кубок Стэнли в 2024 и 2025 годах.