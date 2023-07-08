Есмантович заявил, что НХЛ не предоставила ЦСКА контракт Федотова с «Филадельфией» на сезон-2023/24

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что НХЛ не предоставляла клубу информацию по контракту Ивана Федотова с «Филадельфией» на сезон-2023/24.

«Рукописного контракта у Федотова с «Филадельфией» на сезон-2023/24 не существует. Лига не предоставила нам такой контракт. Поэтому, подписав контракт с игроком 1 июля, мы действуем в правовом поле», — цитирует Есмантовича ТАСС.

3 июля Дэйли заявил «СЭ», что у Федотова есть действующее соглашение с «Филадельфией» на сезон-2023/24.

В субботу КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта Федотова, 26-летний голкипер заключил соглашение до конца сезона-2024/25.