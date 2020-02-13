Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью «СЭ» отметил, что пока не стоит называть Александра Овечкина лучшим снайпером в истории НХЛ. Россиянину осталось забросить 196 шайб, чтобы догнать Уэйна Гретцки.

— Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ?

— Дайте время.

— Гретцки забил большинство своих шайб в другую эпоху, когда уровень соревновательности был в разы ниже, играя при этом за мощнейшую команду против смешных по современным меркам вратарей.

— Если он забьет больше Гретцки — значит, лучший снайпер. Если не забьет — значит, не лучший.

— Сейчас невозможно представить, чтобы кто-то забросил 92 шайбы за сезон. Как и то, чтобы забивалось по 8 голов в среднем за игру.

— Вся эта пыль уляжется. Останется только статистика.

— Ориентироваться строго на цифры тут не очень правильно. Овечкин всю карьеру провел в эпоху потолка зарплат.

— Подождите. Как не ориентироваться строго на цифры? Когда ваши зарплаты не растут, а по сути снижаются ввиду инфляции, эти цифры важны. А здесь они не важны? (Игорь Еронко)

Полностью интервью Ильи Брызгалова — здесь.