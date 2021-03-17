Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:1) отметил выдающуюся статистику одноклубника Александра Овечкина. Россиянин вышел на чистое 6-е место по голам в лиге за всю историю — 718.

«Он знает, как у него обстоят дела со статистикой, на сколько шайб он отстает от игрока. И ему об этом постоянно напоминают. Если он хочет кого-то догнать, он это делает. Поэтому он стал настоящим снайпером, выдающимся хоккеистом», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Бэкстрема.

Овечкин в сегодняшнем матче забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Он вышел на единоличное шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (718 голов) и достиг отметки в 1300 набранных очков за карьеру (сейчас уже 1301 (718+583)).