Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал победу в четвертом матче плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (3:2).

— Мы просто перестали бросать и стали держать шайбу. Попытались играть в интересный хоккей, подольше держать шайбу. Это наш хоккей. Возможно, я ничего в нем не понимаю, но именно так мы должны играть: владеть шайбой, изматывать соперника, искать шансы.

Это все приносит радость. Если мы получаем удовольствие от игры, то добиваемся успеха. Возможно, это не типичный хоккей для НХЛ, но так мы должны играть, — цитирует Кузнецова официальный сайт лиги.

В четвертьфинале Конференции «Вашингтон» после четырех матчах уступает «Айлендерс» (1-3).