«Если «Монреаль» будет вне зоны плей-офф, Илья может перейти в другую команду». Агент Ковальчука рассказал о его будущем

Агент российского нападающего «Монреаля» Ильи Ковальчука Джей Пи Бэрри рассказал об амбициях своего клиента.

— Когда Илья стал свободным агентом, в СМИ появилось много слухов по поводу новой возможной команды. Вы вели переговоры и с «Бостоном», и с «Питтсбургом»...

— Мы действительно общались с этими командами. По большей части, с «Бостоном». Они проявляли интерес к Илье еще до нашего подписания с «Кингз». В этот раз они хотели дождаться дедлайна. Но у Кови не было времени — он и так к тому моменту уже не играл больше месяца. Нужно было срочно возвращаться на лед. «Монреаль» был лучшим вариантом для нас в тот момент. Они согласились на все наши условия.

— Сейчас, когда Ковальчук заиграл — уже можно задумываться об обмене в другую команду?

— Думаю, Илье действительно нравится в «Монреале», и он надеется, что команда ответит ему тем же. Но если к концу февраля ближе к дедлайну «Канадиенс» будут вне зоны плей-офф, мы начнем переговоры с другими клубами. Надеюсь, что этого удастся избежать.

— Вряд ли удастся избежать, если Ковальчук действительно хочет выиграть Кубок Стэнли.

— Он и правда этого хочет. Но на данный момент его главная цель — играть в плей-офф. (Алена Гребенькова)

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