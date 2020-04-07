«Если бы три Кубка Стэнли взял, то отдыхал бы». Ковальчук совместил тренировку и танцы

Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук опубликовал видео с тренировкой.

— С таким коучем можно тренироваться вечно, — написал Ковальчук в Instagram, отметив на видео свою жену Николь.

— Ты когда-нибудь отдыхаешь? — написал в комментариях под видео форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.

— Если бы три Кубка Стэнли взял, то 100% отдыхал бы, — ответил Ковальчук.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 347 803 человек, 74 807 умерло, вылечились 277 402 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (368 196), Испании (136 675), Италии (132 547) и Германии (103 375). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.