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«Если бы не здоровье, я бы сейчас играл». Ганзал объявил о завершении карьеры в НХЛ

07:43
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Бывший нападающий Мартин Ганзал подтвердил информацию, что завершил карьеру. 33-летний нападающий в последний раз выходил на лед 23 декабря 2018 года, а за 9 месяцев до этого ему сделали операцию по сращиванию позвонков.

— В некоторой степени я могу вздохнуть с облегчением, потому что в последние пару лет я не был уверен, что смогу сыграть хотя бы еще один матч в НХЛ или почувствую себя полностью здоровым. Сейчас все решено официально — я завершил карьеру в НХЛ, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Ганзала. — Если бы не здоровье, я бы сейчас играл. Но меня трижды оперировали, и я не могу больше играть, особенно после третьей операции. Я очень много работал после нее, чтобы восстановиться. Мне потребовался год, чтобы вернуться. И тогда врачи сказали, что мне надо делать еще одну операцию или завершать карьеру. При этом даже сами хирурги не были уверены, что очередная операция мне поможет. Я еще молод и не хочу ложиться на операцию, не имея 100-процентных гарантий, что она будет успешной.

За карьеру в НХЛ Ганзал выступал также за «Даллас», «Финикс» (с которым переехал в Аризону) и «Миннесоту». Всего он провел в лиге 673 матча и набрал 338 (127+211) очков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/hanzal-announces-retirement-from-nhl/c-319523148

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