Еще три игрока «Оттавы» заразились коронавирусом

«Оттава» сообщила о новых выявленных случаях заражения коронавирусом. Во время выездной серии в Калифорнии до того, как НХЛ приостановила сезон, были заражены еще четыре представителя команды.

По информации журналиста Фрэнка Серавалли, заразились три игрока и один сотрудник клуба. Всего в НХЛ зафиксировано семь положительных тестов — пять в «Оттаве» и два в «Колорадо». Ранее сообщалось, что у «сенаторов» одним из игроков может быть Никита Зайцев.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 887 067 человек, умерших — 44 264, выздоровевших — 185 541.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.