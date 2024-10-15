Эрикссон Эк и Сперджен пропустят матч «Миннесоты» против «Сент-Луиса»

Форвард Юэль Эрикссон Эк и защитник Джаред Сперджен пропустят матч «Миннесоты» в регулярном чемпионате НХЛ против «Сент-Луиса», сообщает пресс-служба клуба.

У 27-летнего нападающего сломан нос, у 34-летнего защитника травма нижней части тела. Матч «Сент-Луис» — «Миннесота» пройдет 16 октября и начнется в 2:30 мск.

В текущем сезоне Эрикссон Эк забил один гол в двух матчах, у Сперджена результативная передача в двух играх.