Эрик Стаал: «Не смог бы набрать 1000 очков в НХЛ без помощи очень многих людей»

Форвард «Миннесоты» Эрик Стаал достиг рубежа в 1000 очков в НХЛ. Он отметился голом в матче с «Чикаго» (3:5).

— Я, конечно, горжусь этим, но не смог бы добраться до этого числа без помощи очень многих людей, — цитирует Стаала официальный сайт НХЛ. — Пожалуй, именно об этом я сейчас думаю. Было бы очень приятно победить, но я надеюсь, что в ближайшие пару лет победы еще меня ждут.

Форвард стал 89-м игроком в истории НХЛ, достигшим этого рубежа: на его счету 429 голов и 571 передача в 1208 матчах.

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