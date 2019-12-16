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Эрик Стаал: «Не смог бы набрать 1000 очков в НХЛ без помощи очень многих людей»

09:24
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Форвард «Миннесоты» Эрик Стаал достиг рубежа в 1000 очков в НХЛ. Он отметился голом в матче с «Чикаго» (3:5).

— Я, конечно, горжусь этим, но не смог бы добраться до этого числа без помощи очень многих людей, — цитирует Стаала официальный сайт НХЛ. — Пожалуй, именно об этом я сейчас думаю. Было бы очень приятно победить, но я надеюсь, что в ближайшие пару лет победы еще меня ждут.

Форвард стал 89-м игроком в истории НХЛ, достигшим этого рубежа: на его счету 429 голов и 571 передача в 1208 матчах.

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Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-december-15-nhl-action/c-312646466

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