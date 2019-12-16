Эрик Стаал набрал 1000-е очко в НХЛ

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Миннесоту» (2:2, начало второго периода). На 13-й минуте в большинстве отличился центральный нападающий гостей Эрик Стаал. Он достиг рубежа в 1000 очков в НХЛ — 429 голов и 571 результативная передача. Ему понадобилось 1208 игр.

Стаал — обладатель Кубка Стэнли в составе «Каролины». Он является чемпионом мира-2007 и победителем Олимпиады-2010

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