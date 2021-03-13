Эрик Стаал может вернуться в «Каролину»

Нападающий «Баффало» Эрик Стаал готов к обмену из клуба. На 36-летнего игрока претендует «Каролина», сообщает TSN.

36-летний Стаал был обменян «Миннесотой» в «Баффало» межсезонье. Его контракт с зарплатой в 3,25 миллиона долларов действует до конца сезона.

В этом регулярном чемпионате он провел 25 матчей и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-14».

Эрик Стаал провел большую часть карьеры в «Каролине», которая выбрала его на драфте 2003 года под общим 2-м номером. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2006-м.

Отметим, что сейчас за «Ураганов» выступает его младший брат — Джордан Стаал.