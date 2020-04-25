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Эрик Линдрос стал послом «Филадельфии»

10:56
Эрик Линдрос. Фото nhl.com
Эрик Линдрос. Фото nhl.com
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Экс-нападающий «Филадельфии» Эрик Линдрос стал послом «Флайерз». В рамках программы All In Challenge он примет участие в сборе средств для жителей города, оставшихся без еды во время пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт НХЛ.

Круг обязанностей Линдроса расширится, когда возобновится сезон, приостановленный из-за распространения коронавируса 12 марта.

Линдрос за восемь сезонов провел в составе «Филадельфии» 486 матчей в НХЛ и набрал в них 659 (290+369) очков.

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