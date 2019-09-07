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Эрик Комри подписал новый контракт с «Виннипегом»

19:52
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«Виннипег» подписал контракт с голкипером Эриком Комри. Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт «Джетс».

24-летний канадец будет зарабатывать 700 тысяч долларов за сезон. «Виннипег» выбрал Комри под общим 59-м номером на драфте-2013. В прошлом сезоне вратарь сыграл только один матч в НХЛ. В АХЛ он провел 47 встреч, в которых в среднем пропускал 2,69 шайбы.

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