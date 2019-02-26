Эрик Карлссон снова получил травму паха

Защитник "Сан-Хосе" Эрик Карлссон пропустит один-два матча из-за травмы паха, информирует официальный сайт лиги. Швед недавно уже перенес подобное повреждение.

– У него небольшое растяжение. С ним все будет хорошо, – отметил генеральный менеджер "Шаркс" Даг Уилсон. – За счет игры команды нам удалось оторваться от некоторых команд и создать неплохой задел. Конечно, мы ведём борьбу с „Калгари“ и „Вегасом“, но мы можем дать Эорику шанс отдохнуть, чтобы он полностью восстановился. И мы намерены так поступить. С ним всё будет хорошо.

Карлссон в 51 матче регулярного чемпионата он набрал 45 (3+42) очков.