Густафссон — третий защитник, оформивший хет-трик за «Вашингтон»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 5:2.

Хет-триком отметился защитник Эрик Густафссон, став третьим защитником в истории «Кэпиталз» с тремя шайбами в матче.

Ранее это удавалось Кевину Хэтчеру в 1993 году и Сергею Гончару в 2000-м.

В этом сезоне Густафссон провел за «Вашингтон» 32 матча и набрал 13 (3+10) очков.