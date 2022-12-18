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Сегодня, 08:04

Густафссон — третий защитник, оформивший хет-трик за «Вашингтон»

Руслан Минаев
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 5:2.

Хет-триком отметился защитник Эрик Густафссон, став третьим защитником в истории «Кэпиталз» с тремя шайбами в матче.

Ранее это удавалось Кевину Хэтчеру в 1993 году и Сергею Гончару в 2000-м.

В этом сезоне Густафссон провел за «Вашингтон» 32 матча и набрал 13 (3+10) очков.

Эрик Густафссон
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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НХЛ: «Вашингтон» обыграл «Торонто», «Монреаль» уступил «Тампе» и другие матчи 17 и 18 декабря
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 3 : 4
18.12 03:00
Вашингтон – Торонто
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18.12 03:00
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18.12 03:00
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 2 : 5
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