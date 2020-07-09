Энтони считает, что шесть клубов США из-за расизма должны сменить название

Форвард «Портленда» Кармело Энтони рассказал, какие клубы в США должны сменить название. Вопрос был поднят на фоне протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.

В список Энтони вошли: «Чикаго Блэкхокс» (НХЛ), «Голден Стэйт Уорриорз» (НБА), «Вашингтон Редскинз» (НФЛ), «Канзас-Сити Чифс» и «Кливленд» Индианс" (оба — футбол), «Атланта Брэйвз» (MLB).

— Мы не добьемся равенства, пока не будут равны все наши сообщества, — написал Энтони в своем Twitter.