Энтони считает, что шесть клубов США из-за расизма должны сменить название
19:32
Форвард «Портленда» Кармело Энтони рассказал, какие клубы в США должны сменить название. Вопрос был поднят на фоне протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.
В список Энтони вошли: «Чикаго Блэкхокс» (НХЛ), «Голден Стэйт Уорриорз» (НБА), «Вашингтон Редскинз» (НФЛ), «Канзас-Сити Чифс» и «Кливленд» Индианс" (оба — футбол), «Атланта Брэйвз» (MLB).
— Мы не добьемся равенства, пока не будут равны все наши сообщества, — написал Энтони в своем Twitter.
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