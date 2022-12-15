Форвард «Вашингтона» Манта: «Однажды Овечкин станет первым. Но до тех пор он будет на охоте»

Нападающий «Вашингтона» Энтони Манта поделился мнением о погоне форварда Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Думаю, однажды он станет первым и сможет получить это ощущение облегчения. Но до тех пор он будет на охоте. И это то, что мы любим в нём», — приводит слова Манты официальный сайт НХЛ.

На счету Овечкина на данный момент 800 голов. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).