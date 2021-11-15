Енот проник на виллу Овечкина и утащил соску у его сына

Жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала в Instagram о небольшом происшествии, которое случилось на их вилле.

«Пришел, вытащил из коляски соску Илюшину, убежал с ней в кусты, вернулся и как ни в чем не бывало зашел к нам на виллу в поисках еды. Еле его прогнали», — написала Анастасия.