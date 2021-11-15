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Енот проник на виллу Овечкина и утащил соску у его сына

16:08
Instagram Анастасии Шубской.
Instagram Анастасии Шубской.
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Жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала в Instagram о небольшом происшествии, которое случилось на их вилле.

«Пришел, вытащил из коляски соску Илюшину, убежал с ней в кусты, вернулся и как ни в чем не бывало зашел к нам на виллу в поисках еды. Еле его прогнали», — написала Анастасия.

Instagram Анастасии Шубской.
Instagram Анастасии Шубской.

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Иван Шитик все материалы автора
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