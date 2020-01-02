Эндрю Кольяно о «Зимней классике»: «Болельщики были просто феноменальны»

Форвард «Далласа» Эндрю Кольяно поделился впечатлениями от «Зимней классики». Его команда обыграла «Нэшвилл» (4:2).

— Болельщики были просто феноменальны, — цитирует Кольяно официальный сайт НХЛ. — Думаю, что мы надолго запомним ту энергию, которую ощутили от них в третьем периоде, забивая наши голы. И энергию, и чувства, которые мы при этом испытывали. Сегодняшний матч подразумевался как незабываемый опыт, и мне сложно назвать нечто более запоминающееся, чем эти эмоции.

Матч посетили 85 630 зрителей. Это второй результат в истории НХЛ. Рекорд принадлежит «Зимней классике» 2014 года «Детройт» — «Торонто» (2:3 Б) — 105 491 зритель.