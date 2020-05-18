Empire Sports Media назвал пять лучших моментов «Рейнджерс» в сезоне. Три из них связаны с россиянами

Портал Empire Sports Media определил пять лучших моментов «Рейнджерс» в сезоне, прерванном на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Два из них связаны с нападающим Артемием Панариным. В рейтинг вошел его дебют в команде, форвард отметился голом. Также внимания удостоилась встреча с «Айлендерс» — россиянин набрал пять очков.

Хет-трик защитника Энтони Деанджело и 46 сэйвов Игоря Шестеркина в победном матче против «Нью-Джерси» — на втором месте рейтинга. На первой позиции 5 голов Мики Зибанежада в матче против «Вашингтона».