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Эмоции Панарина после возвращения в состав «Рейнджерс»

23:28
Артемий Панарин. Фото nhl.com
Артемий Панарин. Фото nhl.com
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся в состав команды. Он принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

Россиянин отметился голевой передачей в этой встрече.

20 февраля бывший главный тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что Панарин, будучи игроком «Витязя», в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес. Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава и пропустил девять встреч. 10 марта стало известно, что Панарин вернулся к тренировкам с командой.

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