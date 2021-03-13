Эмоции Панарина после возвращения в состав «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся в состав команды. Он принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

20 февраля бывший главный тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что Панарин, будучи игроком «Витязя», в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес. Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава и пропустил девять встреч. 10 марта стало известно, что Панарин вернулся к тренировкам с командой.