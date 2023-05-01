Эмоции игроков «Флориды» после победы в седьмом матче серии с «Бостоном»

«Флорида» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Бостон» (4:3 ОТ).

Победную шайбу в овертайме забросил Картер Верхаге. После этого все игроки выбежали на лед отмечать выход во второй раунд.

В следующем раунде «Флорида» встретится с «Торонто». Это первое противостояние команд в плей-офф.