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Элвис Мерзликинс продлил контракт с «Коламбусом»

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Элвис Мерзликинс. Фото Instagram
Элвис Мерзликинс. Фото Instagram
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«Колумбус» подписали с голкипером Элвисом Мерзликинсом новый контракт. Соглашение рассчитано на 5 лет. За это время он заработает 27 миллионов долларов.

«Вратарская игра — сильная сторона нашей команды, и Элвис сыграл важную роль в ней в течение последних двух сезонов, поэтому мы очень рады, что продлили контракт. Он имеет огромную страсть к игре, и мы верим, что он будет неотъемлемой частью нашего успеха в ближайшие годы», — отметил генеральный менеджер клуба Ярмо Кекалайнен.

В прошлом сезоне Мерзликинс сыграл в 28 матчах НХЛ, отражая 91,6 процента бросков по своим воротам. Он с 2019 года играет за «Блю Джэкетс».

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Евгений Козинов все материалы автора

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