Элвис Мерзликинс продлил контракт с «Коламбусом»

«Колумбус» подписали с голкипером Элвисом Мерзликинсом новый контракт. Соглашение рассчитано на 5 лет. За это время он заработает 27 миллионов долларов.

«Вратарская игра — сильная сторона нашей команды, и Элвис сыграл важную роль в ней в течение последних двух сезонов, поэтому мы очень рады, что продлили контракт. Он имеет огромную страсть к игре, и мы верим, что он будет неотъемлемой частью нашего успеха в ближайшие годы», — отметил генеральный менеджер клуба Ярмо Кекалайнен.

В прошлом сезоне Мерзликинс сыграл в 28 матчах НХЛ, отражая 91,6 процента бросков по своим воротам. Он с 2019 года играет за «Блю Джэкетс».